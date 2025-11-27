Кино-Театр.Ру
«Герои». Трейлер на английском языке

трейлер

27 ноября 2025
Люди по всему миру обретают сверхспособности — теперь они должны вместе предотвратить глобальную катастрофу. В главной роли — Джек Коулмэн

«Левша Эрен». Тизер на японском языке
«Голландец». Трейлер на английском языке
«Дуа Липа. Ночь музыки в Альберт-холле». Отрывок на английском языке
«Рождественское ограбление». Трейлер на английском языке
«Наследник». Трейлер на английском языке

видео добавил посетитель Korolev

персоны
Аллан АркушМило ВентимильяДжек КоулмэнМаси ОкаХейден ПанеттьерСендхил Рамамурти
фильмы
Герои

Афиша кино >>

Роман с того света
комедия, научная фантастика
Россия, 2024
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
боевик, приключения, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, 2025
Метод исключения
чёрная комедия, экранизация
Южная Корея, 2025
Мышиный переполох
комедия, семейное кино
Норвегия, 2025
Выживший
драма, триллер, фильм-катастрофа, экранизация
США, 2025
Звук падения
драма
Германия, 2025
Крипер
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2025
Волчок
комедия, приключения
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

