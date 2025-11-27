МЕНЮ
Главная
/
Ролики фильмов
/
«Герои». Трейлер на английском языке
«Герои». Трейлер на английском языке
трейлер
27 ноября 2025
Люди по всему миру обретают сверхспособности — теперь они должны вместе предотвратить глобальную катастрофу. В главной роли —
Джек Коулмэн
видео добавил посетитель
Korolev
