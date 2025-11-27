Кино-Театр.Ру
«Трюкачи». Отрывок

27 ноября 2025
Сцена погони. В главной роли — Олег Масленников-Войтов

«Левша Эрен». Тизер на японском языке
«Голландец». Трейлер на английском языке
«Дуа Липа. Ночь музыки в Альберт-холле». Отрывок на английском языке
«Рождественское ограбление». Трейлер на английском языке
«Наследник». Трейлер на английском языке

видео добавил посетитель Korolev
Владимир ЛешаковАлександр МакогонОлег Масленников-ВойтовДмитрий ПрокофьевВладимир ЧуприковДенис Юченков
Трюкачи

Роман с того света
комедия, научная фантастика
Россия, 2024
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
боевик, приключения, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, 2025
Метод исключения
чёрная комедия, экранизация
Южная Корея, 2025
Мышиный переполох
комедия, семейное кино
Норвегия, 2025
Выживший
драма, триллер, фильм-катастрофа, экранизация
США, 2025
Звук падения
драма
Германия, 2025
Крипер
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2025
Волчок
комедия, приключения
Россия, 2025
