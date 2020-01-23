ревью

Ролики фильмов «Викинг Вик». Трейлер №2 Маленькому викингу предстоит отправиться в захватывающее и опасное путешествие к вратам города богов – самому Асгарду.

Ролики фильмов «Город уснул» Психологическая драма о потере близкого человека.

Новости кино Брэдли Купер снимет фильм о композиторе Леонарде Бернстайне Актер выступит в качестве режиссера, продюсера и соавтора биографической ленты.

Новости кино Мировая премьера «Уроков фарси» Вадима Перельмана состоится на Берлинском кинофестивале Картина вошла в программу специальных показов.

Новости кино «Ведьмак» станет аниме Netflix подтвердил слухи о выходе анимационного фильма «Ведьмак: Ночной кошмар Волка».

Новости кино Началась работа над сиквелом «Капитана Марвел» с Бри Ларсон Фильм выйдет на экраны в 2022 году.

Ролики фильмов «Танец с саблями». Трейлер №2 Как искусство выживает в тяжелые времена.

Новости театра «Три сестры» вернутся в МХАТ им. М. Горького Премьера реконструированной версии спектакля состоится 20-го февраля.

Рецензии на фильмы «Плохие парни навсегда»: Майами, солнце, спецэффекты Комедийный боевик из сундука с Уиллом Смитом в главной роли.