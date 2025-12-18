Кино-Театр.Ру
«Пелелиу: Райская Герника». Тизер №4 на японском языке

тизер

18 декабря 2025
Из 10 000 японских солдат выжило лишь 34. Трагедия глазами юноши, мечтающего стать мангакой

«Город гномов». Тизер-сцена
«Люба Управдом»
«Ландыши. Вторая весна»
«Раат Акели Хай: Бансалские убийства». Тизер на языке хинди
«Время для храбрых». Трейлер на испанском языке

видео добавил посетитель Полька
фильмы
Пелелиу: Райская Герника

Пятый элемент
боевик, научная фантастика, приключения
Франция, Великобритания, США, 1997
Ёлки-12
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2025
Волчьи дети Амэ и Юки
драма, научная фантастика, приключения
Япония, 2012
Поймать монстра
драма, триллер, фильм ужасов
США, 2025
Ассасин: Смертельная битва
боевик, драма, приключения, фэнтези
Китай, 2025
Ночь койота
комедия, триллер, фильм ужасов
США, 2025
Вечность
фантастическая мелодрама
США, 2025
Фэкхем-холл
комедия
Великобритания, 2025
