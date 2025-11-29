Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Шальной отдел». ТВ-ролик

телеролик

29 ноября 2025
Успешного опера (Сергей Чачин) перевели на службу в захудалый спальный район

«Холодное сердце»
«Изумрудный город». ТВ-ролик
«Всё хорошо будет...». ТВ-ролик
«Три богатыря и свет клином»
«Повседневная жизнь стажёра-мучителя». Трейлер на японском языке

видео добавил посетитель omela
персоны
Андрей ГолубевСергей ИонкинАнастасия Нечаева (III)Евгений РыжикДенис СтарковИлья ТиуновСергей Чачин
фильмы
Шальной отдел

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

«Три богатыря и свет клином»
«Три богатыря и свет клином»
Богатырям предстоит не просто спасти белый свет и обвести вокруг пальца коварного Колывана. Судьба приготовила им куда более серьезное испытание — пополнение в семействах

Афиша кино >>

Человек-слон
биография, драма
Великобритания, США, 1980
Есть только МиГ
военный фильм, драма, комедия
Россия, 2025
Письмо Деду Морозу
семейное кино, фэнтези
Россия, 2025
Одна дома-3
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Умри, моя любовь
драма, комедия, триллер, фильм ужасов, экранизация
Великобритания, Канада, США, 2025
По-братски
комедия
Россия, 2025
Эльф и украденное Рождество
детский фильм, семейное кино
Германия, Индия, США, 2025
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца
биография, драма, исторический фильм, триллер
Бельгия, Ирландия, США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram