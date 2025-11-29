МЕНЮ
«Шальной отдел». ТВ-ролик
телеролик
29 ноября 2025
Успешного опера (
Сергей Чачин
) перевели на службу в захудалый спальный район
«Холодное сердце»
«Изумрудный город». ТВ-ролик
«Всё хорошо будет...». ТВ-ролик
«Три богатыря и свет клином»
«Повседневная жизнь стажёра-мучителя». Трейлер на японском языке
видео добавил посетитель
omela
персоны
Андрей Голубев
,
Сергей Ионкин
,
Анастасия Нечаева (III)
,
Евгений Рыжик
,
Денис Старков
,
Илья Тиунов
,
Сергей Чачин
фильмы
Шальной отдел
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
анонс
29 ноября
«Холодное сердце»
Не способная на чувства
Маша Кошина
обречена влюблять в себя окружающих
29 ноября
«Изумрудный город». ТВ-ролик
Алисе Лозовской
предстоит заново расследовать громкое убийство 18-летней давности, в котором обвиняют только что вернувшегося в город мужчину (
Александр Ломов
)
29 ноября
«Всё хорошо будет...». ТВ-ролик
В жизни скромного преподавателя строительного колледжа (
Максим Аверин
) происходит невероятный поворот
29 ноября
«Три богатыря и свет клином»
Богатырям предстоит не просто спасти белый свет и обвести вокруг пальца коварного Колывана. Судьба приготовила им куда более серьезное испытание — пополнение в семействах
Человек-слон
биография, драма
Великобритания, США, 1980
Есть только МиГ
военный фильм, драма, комедия
Россия, 2025
Письмо Деду Морозу
семейное кино, фэнтези
Россия, 2025
Одна дома-3
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Умри, моя любовь
драма, комедия, триллер, фильм ужасов, экранизация
Великобритания, Канада, США, 2025
По-братски
комедия
Россия, 2025
Эльф и украденное Рождество
детский фильм, семейное кино
Германия, Индия, США, 2025
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца
биография, драма, исторический фильм, триллер
Бельгия, Ирландия, США, 2024
Новости кино
Лев Зулькарнаев, Александр Баширов, Прохор Шаляпин и Надежда Кадышева снялись в новогоднем фильме «Хозяйка Нейросети»
Проект покажет Первый канал
4 комментария
Спутник телезрителя
«Последнее испытание»: И скучно, и грустно
27 ноября, 12:15, viju TV1000 русское
5 комментариев
Рецензии на фильмы
Завтра не наступит: «Лермонтов», которого мы не знаем
Каким получился Михаил Юрьевич у Ильи Озолина и Бакура Бакурадзе
4 комментария
Лайфстайл
Данила Козловский показал редкие фото дочери
Маленькая Ода Валентина живёт в США
11 комментариев
Спутник телезрителя
«Дождливый день в Нью-Йорке»: Невеликий Гэтсби
29 ноября, 23:45, Первый канал
4 комментария
Главная тема
Российское кино будущего: Выбор между разными версиями Ивана-дурака
Как российская индустрия превращается в фабрику национальной мифологии с миллиардными бюджетами
9 комментариев
Новости кино
Стартовали съемки шестого сезона детектива «Спасская» с Кариной Андоленко и Романом Маякиным
Поиски криминального авторитета продолжаются
9 комментариев
Лайфстайл
Младшая дочь Анастасии Заворотнюк примет участие в ледовом шоу Татьяны Навки
Премьера уже скоро
3 комментария
обсуждение >>