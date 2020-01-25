МЕНЮ
войти
Полная версия
Смотреть онлайн
Новости
Кастинг
Актёры
Фильмы
За кадром
Театр
Интервью
Рецензии
История
Гостевая книга
Свободные темы
Вход на форум
Регистрация на форуме
Новости
Дозорные
Лайфстайл
Новости кино
Новости театра
Кастинг
Информация
Заказ портфолио
Поиск
Актёры
Российские актеры
Советские актеры
Знаменитости в кино
Актеры Ближнего Зарубежья
Актеры Российской империи
Голливудские актеры
Европейские актеры
Азиатские актеры
Латиноамериканские актеры
Актеры театра
Участники ВОВ
Артисты фронтовых бригад
Фотографии актеров
Фильмы
График кинопремьер
Смотреть фильмы онлайн
Российские фильмы
Российские сериалы
Фильмы Ближнего Зарубежья
Советское кино
Фильмы Российской империи
Голливудские фильмы
Европейское кино
Азиатское кино
Латиноамериканские фильмы
Мультфильмы
Фильмы-спектакли
Короткометражные фильмы
Документальные фильмы
Фильмы в производстве
Ролики фильмов
Постеры фильмов
Кадры из фильмов
Программа ТВ
Кинотеатры, расписание
Кассовые сборы
Неопознанные кадры
За кадром
Режиссеры
Сценаристы
Продюсеры
Операторы
Композиторы
Художники
Каскадеры
Режиссеры-мультипликаторы
Художники-мультипликаторы
Фронтовые кинооператоры
Театр
Актеры театра
Фильмы-спектакли
Театральные деятели
Театры Москвы и Подмосковья
Театры Санкт-Петербурга
Театры России
Театры Ближнего Зарубежья
Театры Дальнего Зарубежья
Театры прошлых лет
Интервью
Киношные интервью
Театральные интервью
Лайфстайл
Рецензии
Рецензии на фильмы
Обзор сериалов
Арт-хаус в кино
Рецензии на спектакли
Свободная тема
История
В этот день родились
В этот день ушли из жизни
Театральная хроника
История театра
Хроника кино
История кино
История кинопроката
Форум
Свободные темы
Вход на форум
Регистрация на форуме
Восстановление пароля
Общение
Гостевая
Контакты
Реклама на сайте
Главная
/
Ролики фильмов
/
«Горячая точка». Трейлер №2
«Горячая точка». Трейлер №2
Просмотр
Скачать
Обсуждение
Просмотр
Скачать
Обсуждение
трейлер
25 января 2020
Бывшие военные
Арсений Робак
и
Александр Носик
вступают в неравное противостояние с разрастающимся в городе бандитизмом.
размер:
4.80 Mb
просмотров:
534
скачиваний:
0
видео добавил посетитель
Jessica
Поделитесь с друзьями!
персоны
Денис Карро
,
Елена Лотова
,
Александр Носик
,
Арсений Робак
,
Ирина Савицкова
фильмы
Горячая точка
обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
анонс
25 января
«Джентльмены». Трейлер №2
Мэттью Макконахи
хочет продать свой наркобизнес.
24 января
«Содержанки-2». Трейлер №2
Чиновник
Сергей Бурунов
продолжает отношения с женой Милой и искусствоведом Дашей.
24 января
«Запретная зона»
1989 год, 180 км от Чернобыля.
Александр Головин
с друзьями находит сумку с большой суммой денег.
24 января
«Горячая точка»
Вернувшись из армии в родной город,
Арсений Робак
вынужден бороться за свою семью.
МирТесен
Афиша кино >>
Ледяная принцесса
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения, семейное кино, сказка
Германия, Канада, 2018
Олдбой
детектив, драма, триллер
Южная Корея, 2003
Марафон желаний
мелодрама
Россия, 2020
Расправь крылья
приключения, семейное кино, фильм о животных, экранизация
Франция, Норвегия, 2019
Шахматист
биография, драма, комедия, экранизация
Индия, Франция, 2019
Так близко к горизонту
мелодрама, экранизация
Германия, 2019
Барашек Шон: Фермагеддон
комедия, приключения, семейное кино
Великобритания, США, Франция, 2019
Плохие парни навсегда
боевик, комедия, криминальный фильм
США, 2020
все фильмы в прокате >>
Новости МирТесен
ревью
Новости кино
Релиз экранизации игры Uncharted перенесён на март 2021 года
Новым режиссёром адаптации заявлен
Рубен Фляйшер
.
Новости кино
«Дрянных девчонок» превратят в мюзикл
Сценарий написала
Тина Фей
на основе собственной бродвейской адаптации популярной подростковой комедии нулевых.
Спутник телезрителя
«Лекарство от здоровья»: Гор Вербински в поисках вечной жизни
25 января, 22:45, ТВ-3
1 комментарий
Лайфстайл
Никки Рид рассказала о романе с Павлом Прилучным
Американка предлагала российскому актеру расписаться в Вегасе
Лайфстайл
Джиллиан Андерсон призналась, что выбросила сценарий «Полового воспитания» в мусор
Актрисе не понравилась история
Ролики фильмов
«Джентльмены». Трейлер №2
Мэттью Макконахи
хочет продать свой наркобизнес.
Новости театра
Константин Хабенский летом возобновит благотворительный проект «Поколение Маугли»
В первых спектаклях, которые покажут 1 и 2 июня в
МХТ имени Чехова
, примут участие
Диана Арбенина
и
Тимур Родригез
.
1 комментарий
Ролики фильмов
«Горячая точка». Трейлер №2
Бывшие военные
Арсений Робак
и
Александр Носик
вступают в неравное противостояние с разрастающимся в городе бандитизмом.
Главная тема
Новый «Кэндимен», сиквел «Тихого места» и ещё 23 интригующих хоррора 2020 года
Все лучшие российские и зарубежные фильмы ужасов наступившего года в одном обзоре
1 комментарий
Ролики фильмов
«Содержанки-2». Трейлер №2
Чиновник
Сергей Бурунов
продолжает отношения с женой Милой и искусствоведом Дашей.
Рецензии на фильмы
«Олдбой»: Демократия, молоток и «подготовка» зрителя к «Паразитам»
Великий корейский фильм 17 лет спустя борозды не портит
2 комментария
Ролики фильмов
«Запретная зона»
1989 год, 180 км от Чернобыля.
Александр Головин
с друзьями находит сумку с большой суммой денег.
обсуждение >>