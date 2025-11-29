«Домовой и каша». Заставка

Главная тема
Рак, панк-рок и возвращение в семью большого режиссера в маске комика
Обзор сериалов
Сериал, получивший титул самого ожидаемого проекта на фестивале «Пилот»
Спутник телезрителя
2 декабря, 22:05, РЕН ТВ
Новости кино
А ещё цифровая идентичность, киллер-предатель и Надежда Кадышева
Спутник телезрителя
30 ноября, 14:50, viju TV 1000 Русское
Интервью
Актриса — о «Полярном», выборе ролей и ностальгии по 90-м
Лайфстайл
Не все диеты одинаково полезны
Новости кино
А на платформе «Смотрим» вышел короткометражный фильм о сериале
