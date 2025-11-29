«Ёлочка для всех». Заставка

что почитать?

Главная тема Я видел дьявола: мистические фильмы из Южной Кореи, которые вас удивят На родине «Игры в кальмара» есть альтернатива и «Вию», и «Аркейну»

Лайфстайл «Я уже предполагаю, кто будет мастером»: Юлия Пересильд о профессиональном будущем дочери Но пока неизвестно, захочет ли Аня поступать в ГИТИС

Интервью Катерина Шпица: «Бывает простота, которая просто необходима человеку» Актриса — о «Полярном», выборе ролей и ностальгии по 90-м

Рецензии на фильмы Выпьем за любовь: «Дракула» — Люк Бессон поселился в замке Тима Бертона Рекордно дорогая вампирская романтика из Франции

Новости кино Скорая помощь, Бузова против пельменей и пираты острова Борнео: главные трейлеры за неделю А ещё цифровая идентичность, киллер-предатель и Надежда Кадышева

Новости кино Валентина Ляпина, Александр Самойленко и Николай Наумов отпразднуют «Масленицу» В Красноярске стартовали съемки семейной комедии