«Женюсь на первой встречной»

анонс

Лесные приключения ёжика, белки и медведя, которые ищут потерянный магический камень.

23 января

«Викинг Вик». Трейлер №2

Маленькому викингу предстоит отправиться в захватывающее и опасное путешествие к вратам города богов – самому Асгарду.