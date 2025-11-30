«Призрак — лучшая подруга». Трейлер на английском языке

Интервью
Актриса — о «Полярном», выборе ролей и ностальгии по 90-м
Новости кино
А ещё цифровая идентичность, киллер-предатель и Надежда Кадышева
Лайфстайл
Премьера фильма «Волчок»
Главная тема
Рак, панк-рок и возвращение в семью большого режиссера в маске комика
Главная тема
На родине «Игры в кальмара» есть альтернатива и «Вию», и «Аркейну»
Спутник телезрителя
1 декабря, 22:30, Дом Кино
Новости кино
Скромный работник водоканала пускается во все тяжкие
Рецензии на фильмы
Рекордно дорогая вампирская романтика из Франции
обсуждение >>