«Содержанки-2». Трейлер №2

Новости кино
Лучшим режиссером стал Алексей Сидоров.
Новости кино
За роли второго плана отметили Евгению Брик и Ивана Янковского.
Новости кино
Актерские награды получили Анна Михалкова и Павел Деревянко.
Ролики фильмов
Чиновник Сергей Бурунов
продолжает отношения с женой Милой и искусствоведом Дашей.
Новости кино
Фильмы можно будет увидеть в семи городах с 10 по 15 марта.
Рецензии на фильмы
Великий корейский фильм 17 лет спустя борозды не портит
Лайфстайл
Актриса научит детей медиаграмотности
Ролики фильмов
1989 год, 180 км от Чернобыля. Александр Головин
с друзьями находит сумку с большой суммой денег.
Ролики фильмов
Вернувшись из армии в родной город, Арсений Робак
вынужден бороться за свою семью.
Ролики фильмов
Лесные приключения ёжика, белки и медведя, которые ищут потерянный магический камень.
Спутник телезрителя
В ночь с 24 на 25 января, 01:20, СТС
Главная тема
Две режиссерские работы Данилы Козловского, четыре актерские - Юрия Борисова, сказки, хорроры, современные драмы, долгожданное и внезапное.
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