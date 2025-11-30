Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Лаборатория №66». Заставка

фрагменты

30 ноября 2025
История о дружбе двух мутантов, выросших в мрачном кабинете одной секретной лаборатории

«О моём перерождении в слизь: Слёзы синего моря». Трейлер №3 на японском языке
«Карта желаний»
«Пропавший». Тизер
«28 лет спустя: Храм из костей». Трейлер на английском языке
«Подслушано в Рыбинске». ТВ-ролик №2

видео добавил посетитель Korolev
фильмы
Лаборатория №66

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

«Карта желаний»
«Карта желаний»
Надежда Лумпова не может найти своё место в обществе и находится в конфликте со всем окружением. Но когда её тайные желания начинают сбываться, ей приходится переосмыслить свои отношения с близкими

Афиша кино >>

Роман с того света
комедия, научная фантастика
Россия, 2024
Волчок
комедия, приключения
Россия, 2025
Мышиный переполох
комедия, семейное кино
Норвегия, 2025
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
боевик, приключения, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, 2025
Шальная императрица
комедия, приключения
Россия, 2025
Крипер
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2025
Метод исключения
чёрная комедия, экранизация
Южная Корея, 2025
Выживший
драма, триллер, фильм-катастрофа, экранизация
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен