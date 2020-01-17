«Свадьба в Малиновке»

ревью

Картина вошла в программу специальных показов.

Мировая премьера «Уроков фарси» Вадима Перельмана состоится на Берлинском кинофестивале

Netflix подтвердил слухи о выходе анимационного фильма «Ведьмак: Ночной кошмар Волка».

Новости кино

Началась работа над сиквелом «Капитана Марвел» с Бри Ларсон

Фильм выйдет на экраны в 2022 году.