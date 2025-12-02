«Искры». Трейлер на казахском языке

что почитать?

Обзор сериалов «Рыцарь Семи Королевств», «Фоллаут», финал «Очень странных дел»: зарубежные сериалы зимы 2025-2026 Новинки и продолжения, которые согреют милотой или взбудоражат интригой

Лайфстайл «Каждый год моим детям пишет письма Зима»: Светлана Иванова о доме и семейных традициях Мой дом — моя крепость

Лайфстайл «Они две мои субличности»: Светлана Иванова о воспитании дочерей Важен баланс, считает актриса

Интервью Яна Енжаева: «Юля — та зона, где можно максимально повеселиться» Актриса сериала «Праздники» о работе над третьим сезоном, атмосфере на съемочной площадке, дисциплине и (не)любви к сериалам

Лайфстайл «У этого мира слишком много требований к женщине»: Регина Тодоренко о гендерной несправедливости У общества слишком много претензий к женщинам

Новости кино Вера Баханкова, Олеся Фаттахова и Антон Даниленко возьмутся за новые расследования ТВЦ анонсировал детективные премьеры