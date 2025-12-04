«Подслушано в Рыбинске». ТВ-ролик №2

Новости кино
А на платформе «Смотрим» вышел короткометражный фильм о сериале
Спутник телезрителя
1 декабря, 22:30, Дом Кино
Лайфстайл
Открытие фестиваля авторского кино «Зимний»
Интервью
Актриса — о «Полярном», выборе ролей и ностальгии по 90-м
Новости кино
Скромный работник водоканала пускается во все тяжкие
Спутник телезрителя
3 декабря, 12:40, Еврокино
Главная тема
Самые ожидаемые интернет-релизы декабря по версии Кино-Театр.Ру
Лайфстайл
Но пока неизвестно, захочет ли Аня поступать в ГИТИС
обсуждение >>