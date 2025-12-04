Кино-Театр.Ру
«Подслушано в Рыбинске». ТВ-ролик №2

телеролик

4 декабря 2025
Провинциальный журналист Тимофей Трибунцев предсказывает убийства, но сам попадает под подозрение

персоны
Антон ВасильевВарвара ВолодинаМихаил КремерРузиль МинекаевПётр Тодоровский (младший)Тимофей ТрибунцевЮлия Хлынина
фильмы
Подслушано в Рыбинске

