«Лиловый шар». Заставка

Лайфстайл «Я никогда не выберу деньги, я очень про любовь»: Ксения Собчак об отношениях с мужчинами Телеведущая раскрылась с неожиданной стороны

Интервью Яна Енжаева: «Юля — та зона, где можно максимально повеселиться» Актриса сериала «Праздники» о работе над третьим сезоном, атмосфере на съемочной площадке, дисциплине и (не)любви к сериалам

Обзор сериалов «Рыцарь Семи Королевств», «Фоллаут», финал «Очень странных дел»: зарубежные сериалы зимы 2025-2026 Новинки и продолжения, которые согреют милотой или взбудоражат интригой

Новости кино Фильм «Цинга» с Никитой Ефремовым стал триумфатором фестиваля «Зимний» Награда за лучшую режиссуру досталась дебютанту Савелию Осадчему с фильмом «Мальчик-птица»

Обзор сериалов «Подслушано в Рыбинске»: Тимофей Трибунцев видит мертвецов Журналист провинциальной газеты расследует убийства, в которых подозревают его самого