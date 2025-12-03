«Без этого нельзя». Отрывок

Лайфстайл
Телеведущая раскрылась с неожиданной стороны
Актриса сериала «Праздники» о работе над третьим сезоном, атмосфере на съемочной площадке, дисциплине и (не)любви к сериалам
Новинки и продолжения, которые согреют милотой или взбудоражат интригой
Награда за лучшую режиссуру досталась дебютанту Савелию Осадчему с фильмом «Мальчик-птица»
Журналист провинциальной газеты расследует убийства, в которых подозревают его самого
9 декабря, 23:15, ТВ-3
У общества слишком много претензий к женщинам
