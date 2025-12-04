МЕНЮ
Главная
/
Ролики фильмов
/
«28 лет спустя: Храм из костей». Трейлер на английском языке
«28 лет спустя: Храм из костей». Трейлер на английском языке
трейлер
4 декабря 2025
Рэйф Файнс
делает открытие, которое может изменить мир
«Подслушано в Рыбинске». ТВ-ролик №2
«Возвращение в Сайлент Хилл»
«Синистер. Первое проклятие»
«Наум. Предчувствия»
«Ателье колдовских колпаков». Тизер №2 на японском языке
видео добавил посетитель
Korolev
Самое интересное
Не стало Ксении Качалиной
Актрисе было 54 года
13 комментариев
Рузиль Минекаев попадет на съемки «Белого солнца пустыни»
Приключенческий байопик «Госпожа Удача» о создании легендарной советской картины снимет
Карен Оганесян
9 комментариев
Катерина Шпица: «Бывает простота, которая просто необходима человеку»
Актриса — о «Полярном», выборе ролей и ностальгии по 90-м
5 комментариев
Агата Муцениеце родила третьего ребёнка
Актриса стала многодетной мамой
13 комментариев
Ниа ДаКоста
,
Эмма Лейрд
,
Джек О'Коннелл
,
Элфи Уильямс
,
Рэйф Файнс
28 лет спустя: Храм из костей
обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
4 декабря
«Подслушано в Рыбинске». ТВ-ролик №2
Провинциальный журналист
Тимофей Трибунцев
предсказывает убийства, но сам попадает под подозрение
4 декабря
«Возвращение в Сайлент Хилл»
Получив таинственное письмо,
Джереми Ирвин
едет в окутанный кошмарами Сайлент Хилл, чтобы спасти любимую
4 декабря
«Синистер. Первое проклятие»
Некое зло похищает души детей и питается ими. Чтобы спасти сына и остановить жуткие события, Наоми должна узнать, откуда взялся пожиратель душ
4 декабря
«Наум. Предчувствия»
Диалог с киноведом
Наумом Ихильевичем Клейманом
об искусстве, культуре и нашей современности
Роман с того света
комедия, научная фантастика
Россия, 2024
Мышиный переполох
комедия, семейное кино
Норвегия, 2025
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
боевик, приключения, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, 2025
Волчок
комедия, приключения
Россия, 2025
Крипер
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2025
Метод исключения
чёрная комедия, экранизация
Южная Корея, 2025
Шальная императрица
комедия, приключения
Россия, 2025
Выживший
драма, триллер, фильм-катастрофа, экранизация
США, 2025
Спутник телезрителя
«Приключения Реми»: Париж слезам не верит
3 декабря, 12:40, Еврокино
8 комментариев
Обзор сериалов
Дело врачей: «Хирург» Сергей Гилев между тюрьмой и семьей
Сериал, получивший титул самого ожидаемого проекта на фестивале «Пилот»
3 комментария
Интервью
Катерина Шпица: «Бывает простота, которая просто необходима человеку»
Актриса — о «Полярном», выборе ролей и ностальгии по 90-м
5 комментариев
Лайфстайл
Бойцовский клуб: Евгений Ткачук, Юлия Хлынина и Даниил Воробьёв
Премьера фильма «Волчок»
6 комментариев
Главная тема
Я видел дьявола: мистические фильмы из Южной Кореи, которые вас удивят
На родине «Игры в кальмара» есть альтернатива и «Вию», и «Аркейну»
7 комментариев
Обзор сериалов
Московская Игра престолов: как в столице снимают экранизацию «Тайного города»
Репортаж со съемочной площадки
4 комментария
Лайфстайл
Особый взгляд: Елизавета Базыкина, Анна Михалкова и Марина Зудина
Открытие фестиваля авторского кино «Зимний»
8 комментариев
Новости кино
Не стало Ксении Качалиной
Актрисе было 54 года
13 комментариев
обсуждение >>