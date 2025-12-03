«Держись от него подальше». Трейлер на английском языке

что почитать?

Новости кино Фильм «Цинга» с Никитой Ефремовым стал триумфатором фестиваля «Зимний» Награда за лучшую режиссуру досталась дебютанту Савелию Осадчему с фильмом «Мальчик-птица»

Спутник телезрителя «Холодное танго»: И если есть на земле Чухрай, он здесь В ночь с 8 на 9 декабря, 02:15, viju TV1000 русское

Спутник телезрителя «Афера по-американски»: Много шума из париков В нось с 7 на 8 декабря, 00:10, СТС

Лайфстайл «У этого мира слишком много требований к женщине»: Регина Тодоренко о гендерной несправедливости У общества слишком много претензий к женщинам

Лайфстайл «Каждый год моим детям пишет письма Зима»: Светлана Иванова о доме и семейных традициях Мой дом — моя крепость

Лайфстайл Запад на Востоке: Ольга Куриленко, Айшвария Рай и Кирстен Данст Гости кинофестиваля The Red Sea

Интервью Яна Енжаева: «Юля — та зона, где можно максимально повеселиться» Актриса сериала «Праздники» о работе над третьим сезоном, атмосфере на съемочной площадке, дисциплине и (не)любви к сериалам