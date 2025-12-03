Интервью
Актриса сериала «Праздники» о работе над третьим сезоном, атмосфере на съемочной площадке, дисциплине и (не)любви к сериалам
Лайфстайл
Мой дом — моя крепость
Спутник телезрителя
В нось с 7 на 8 декабря, 00:10, СТС
Главная тема
Лайфстайл
У общества слишком много претензий к женщинам
Спутник телезрителя
9 декабря, 23:15, ТВ-3
Новости кино
Награда за лучшую режиссуру досталась дебютанту Савелию Осадчему с фильмом «Мальчик-птица»
Обзор сериалов
Новинки и продолжения, которые согреют милотой или взбудоражат интригой
обсуждение >>