«Моя гениальная подруга». 2 сезон

Ролики фильмов
Продолжение истории о невероятно сильной дружбе двух девушек.
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Моцарт не без Сальери, Чайковский в разных интерпретациях, тоскующий по Родине Рахманинов и агонизирующий Бетховен
Рецензии на фильмы
Симпатичная драма Греты Гервиг по мотивам классического романа
Ролики фильмов
Русские хакеры пригласили в свой гараж съемочную группу America Tomorrow, чтобы рассказать всю правду о своей жизни.
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Как Фолькер Брух и Лив Лиза Фрис готовились к съёмкам сериала
Новости кино
Главные роли по-прежнему исполняют Максим Аверин, Мария Куликова и Елена Яковлева.
Лайфстайл
Актриса решила устроить себе диджитал-детокс, никого не предупредив
Ролики фильмов
Накануне публикации книги жизнь успешного семейного психолога Николь Кидман
начинает рушиться.
Спутник телезрителя
28 января, 15:45, А1
Новости кино
Ролики фильмов
Лайфстайл
Актёр считает, что не стоит возлагать надежды на малолетних
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