ревью

Интервью Юсуп Разыков: «Мне было важно, как из ничего рождается музыка» Режиссер фильма «Танец с саблями» – о музыке в кино, гении Хачатуряна и изменении отношения к творчеству

Ролики фильмов «Бродяга» История о трёх убийцах: одному нравится убивать людей, потому что это его возбуждает, другой считает это необходимостью, а третий уверен, что такова его натура.

Лайфстайл «Я была потрясена»: Дженнифер Энистон о расставании с Брэдом Питтом Актриса вспомнила, как чувствовала себя во время развода с Питтом

Лайфстайл Александр Невский встретился с Уэсли Снайпсом и спрогнозировал «Оскар» Актер, голосующий на «Золотом Глобусе», выбрал лучший фильм года

Обзор сериалов «Содержанки. Второй сезон»: Есть о чем потрахаться Продолжение главного эротического триллера прошлого года, оказавшееся на голову выше первого сезона

Лайфстайл «Я неделю ходила практически обнаженной»: Дарья Мороз о том, как раскрепостилась во время съемок «Содержанок» От стеснения не осталось и следа

Лайфстайл Стивен Кинг обвинил «Оскар» в расизме и сексизме Писатель считает, что у темнокожих режиссеров и женщин нет шансов

Ролики фильмов «Лесси. Возвращение домой» Колли по кличке Лесси отправляется на поиски своего хозяина.