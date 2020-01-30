Интервью
Режиссер фильма «Танец с саблями» – о музыке в кино, гении Хачатуряна и изменении отношения к творчеству
Ролики фильмов
История о трёх убийцах: одному нравится убивать людей, потому что это его возбуждает, другой считает это необходимостью, а третий уверен, что такова его натура.
Лайфстайл
Актриса вспомнила, как чувствовала себя во время развода с Питтом
Лайфстайл
Актер, голосующий на «Золотом Глобусе», выбрал лучший фильм года
Обзор сериалов
Продолжение главного эротического триллера прошлого года, оказавшееся на голову выше первого сезона
Лайфстайл
От стеснения не осталось и следа
Лайфстайл
Писатель считает, что у темнокожих режиссеров и женщин нет шансов
Ролики фильмов
Колли по кличке Лесси отправляется на поиски своего хозяина.
Новости кино
В специальной программе также заявлен фильм «Дау. Дегенерация».
Ролики фильмов
50-летний писатель Иван Атталь
переживает творческий и семейный кризис.
Дозорные
Ролики фильмов
Восемь интернет-знаменитостей участвуют в онлайн-шоу на выживание.
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