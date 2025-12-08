«Манюня: Детство Ба»

анонс

8 декабря «Кае не страшно». Трейлер на японском языке Взрослые считают дошкольницу Каю проблемным ребенком. Однако никто даже не догадывается о тайных способностях маленькой девочки

8 декабря «Хоттабыч». Тизер Переживающий развод родителей Волька случайно освобождает заколдованного джинна Хоттабыча, который мечтает стать человеком и найти свою дочь. В главной роли — Надежда Михалкова

8 декабря «Доктор Стоун». 4 сезон. Трейлер №5 на японском языке История Сэнку Исигами и его команды, поставивших на кон возрождение человечества, наконец вступает в завершающую главу