Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Хоттабыч». Тизер

тизер

8 декабря 2025
Переживающий развод родителей Волька случайно освобождает заколдованного джинна Хоттабыча, который мечтает стать человеком и найти свою дочь. В главной роли — Надежда Михалкова

«Кае не страшно». Трейлер на японском языке
«Манюня: Детство Ба»
«Доктор Стоун». 4 сезон. Трейлер №5 на японском языке
«MF Призрак». 3 сезон. Трейлер №2 на японском языке
«Убегай». Трейлер на английском языке

видео добавил посетитель omela
персоны
Фёдор БондарчукДенис ВласенкоНикита ВласовМарк ГригорьевПолина ДенисоваРоман ЕвдокимовАскар ИльясовЭльдар КалимулинВиталия КорниенкоАртём КостюнёвРоман КурцынАнна МихалковаНадежда МихалковаМагомед МуртазаалиевАлександр ОбласовЮсуп ОмаровТимофей ПоповичНелли УвароваАлександр Югов
фильмы
Хоттабыч

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Афиша кино >>

Стиляги
мелодрама, молодежный фильм, музыкальный фильм
Россия, 2008
Отпуск без конца
драма
США, 1980
Агент времени: Глава Инду. Фильм
детектив, драма, научная фантастика, приключения, фэнтези
Китай, 2025
Астрал. Дом № 13
фильм ужасов
Индонезия, 2024
Дело семейное
драма, комедия, криминальный фильм, трагикомедия
США, 2025
Сахарная фабрика
фильм ужасов
Индонезия, 2025
Сожалею о тебе
драма, мелодрама, экранизация
США, 2025
Стервятники
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен