«Соник в кино». Трейлер №2

Ролики фильмов
Соник рассказывает, как прошло его детство.
Новости кино
В Киеве продолжаются съемки детективной мелодрамы «Отречение».
Новости кино
В основе реальная история похищения «Моны Лизы» из Лувра.
Новости театра
Премьера приурочена к юбилею драматурга Леонида Зорина.
Ролики фильмов
История о трёх убийцах: одному нравится убивать людей, потому что это его возбуждает, другой считает это необходимостью, а третий уверен, что такова его натура.
Интервью
Режиссер фильма «Танец с саблями» – о музыке в кино, гении Хачатуряна и изменении отношения к творчеству
Лайфстайл
Актриса вспомнила, как чувствовала себя во время развода с Питтом
Лайфстайл
Актер, голосующий на «Золотом Глобусе», выбрал лучший фильм года
Обзор сериалов
Продолжение главного эротического триллера прошлого года, оказавшееся на голову выше первого сезона
Ролики фильмов
Колли по кличке Лесси отправляется на поиски своего хозяина.
Ролики фильмов
50-летний писатель Иван Атталь
переживает творческий и семейный кризис.
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