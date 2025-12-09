Кино-Театр.Ру
«Черный шелк». Тизер

тизер

9 декабря 2025
Приключения Милоша Биковича и Максима Матвеева продолжатся в сиквеле детективного экшена «Красный шелк»

видео добавил посетитель Полька
персоны
Милош БиковичАндрей ВолгинГлеб КалюжныйМаксим МатвеевЕлена ПодкаминскаяЧжэн Ханьи
фильмы
Красный шёлкЧерный шелк

