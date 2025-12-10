Кино-Театр.Ру
«Большая вода». ТВ-ролик

телеролик

10 декабря 2025
Моряк Максим Емельянов вернулся в родной посёлок, чтобы вступить в смертельную схватку с «золотой» мафией

«Супергёрл». Тизер на английском языке
«Тайный советник». ТВ-ролик №2
«Ёлки-12»
«Хранитель камфорного дерева». Трейлер №2 на японском языке
«Цветущая звезда Парижа». Тизер №2 на японском языке

персоны
Максим ЕмельяновАлександр КрасовскийАнастасия КрыловаСергей ПерегудовЛеонид ПляскинСергей Яценюк
фильмы
Большая вода

Афиша кино >>

Стиляги
мелодрама, молодежный фильм, музыкальный фильм
Россия, 2008
Отпуск без конца
драма
США, 1980
Агент времени: Глава Инду. Фильм
детектив, драма, научная фантастика, приключения, фэнтези
Китай, 2025
Астрал. Дом № 13
фильм ужасов
Индонезия, 2024
Дело семейное
драма, комедия, криминальный фильм, трагикомедия
США, 2025
Сахарная фабрика
фильм ужасов
Индонезия, 2025
Сожалею о тебе
драма, мелодрама, экранизация
США, 2025
Стервятники
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, 2025
все фильмы в прокате >>

