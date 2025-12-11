«Астрал. Дом № 13»

МЕНЮ
войти
Полная версия
Смотреть онлайн
Рейтинг фильмов
Рейтинг ожиданий
Новости
Кастинг
Актёры
Фильмы
За кадром
Театр
Интервью
Рецензии
История
Гостевая книга
Вход на форум
Регистрация на форуме
Свободные темы
Новости
Дозорные
Лайфстайл
Новости кино
Новости театра
Кастинг
Общая информация
Информация для актёров
Информация о спецучете
Заказ портфолио
Поиск
Вход для кастинг-директоров
Актёры
Российские актеры
Советские актеры
Знаменитости в кино
Актеры Ближнего Зарубежья
Актеры Российской империи
Голливудские актеры
Европейские актеры
Азиатские актеры
Латиноамериканские актеры
Актеры театра
Участники ВОВ
Артисты фронтовых бригад
Фотографии актеров
Фильмы
График кинопремьер
Смотреть фильмы онлайн
График цифровых премьер
Премьеры ТВ
Рейтинг фильмов
Рейтинг ожиданий
Российские фильмы
Российские сериалы
Фильмы Ближнего Зарубежья
Советское кино
Фильмы Российской империи
Голливудские фильмы
Европейское кино
Азиатское кино
Латиноамериканские фильмы
Мультфильмы
Фильмы-спектакли
Короткометражные фильмы
Документальные фильмы
Фильмы в производстве
Незавершенные фильмы
Ролики фильмов
Постеры фильмов
Кадры из фильмов
Программа ТВ
Кассовые сборы
Неопознанные кадры
За кадром
Режиссеры
Сценаристы
Продюсеры
Операторы
Композиторы
Художники
Каскадеры
Режиссеры-мультипликаторы
Художники-мультипликаторы
Фронтовые кинооператоры
Театр
Актеры театра
Фильмы-спектакли
Театральные деятели
Театры Москвы и Подмосковья
Театры Санкт-Петербурга
Театры России
Театры Ближнего Зарубежья
Театры Европы
Театры прошлых лет
Интервью
Киношные интервью
Театральные интервью
Лайфстайл
Рецензии
Рецензии на фильмы
Обзор сериалов
Спутник телезрителя
Анимация
Видеообзоры
Фестивальная колонка
Арт-хаус в кино
Рецензии на спектакли
История
В этот день родились
В этот день ушли из жизни
Театральная хроника
История театра
Хроника кино
История кино
История кинопроката
Форум
Свободные темы
Вход на форум
Регистрация на форуме
Восстановление пароля
Общение
Гостевая
Контакты
Команда
Реклама на сайте
Главная
/
Ролики фильмов
/
«Астрал. Дом № 13»
«Астрал. Дом № 13»
Просмотр
Скачать
Обсуждение
Просмотр
Скачать
Обсуждение
трейлер
11 декабря 2025
Чтобы учиться в Джакарте с минимальными средствами, Картини соглашается на странные условия пансиона для женщин и вскоре сталкивается с загадочными событиями
«Раз уж мы рисуем». Тизер на японском языке
«Потерянный в центре внимания». Трейлер на индонезийском языке
«Городок». Трейлер на турецком языке
«Сахарная фабрика»
«Клуб мести». Трейлер на английском языке
видео добавил посетитель
Наталья1982
Поделитесь с друзьями!
Самое интересное
Ася Резник разводится с режиссёром Ильёй Аксёновым
Актриса заявила, что он ей изменил
10 комментариев
«Было ощущение, что я нахожусь на космической станции»: Анатолий Руденко о рождении сына
Этой осенью актёр стал отцом во второй раз
8 комментариев
Александр Петров вернулся к роли «Весельчака У»
В Москве начались съемки фантастического семейного приключения, посвященного одному из самых ярких персонажей, придуманных
Киром Булычевым
4 комментария
«Раньше он был зажатый, закрытый»: Павел и Зепюр Прилучные о воспитании старшего сына Агаты Муцениеце
Дружеское общение важно для детей
8 комментариев
фильмы
Астрал. Дом № 13
обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
анонс
11 декабря
«Раз уж мы рисуем». Тизер на японском языке
Начинающие мангаки начинают встречаться, чтобы наполнить свои истории живыми эмоциями
11 декабря
«Потерянный в центре внимания». Трейлер на индонезийском языке
Получив важную роль,
Вино Джи Бастиан
внезапно утрачивает талант и переживает личный кризис
11 декабря
«Городок». Трейлер на турецком языке
Обнаружив украденное состояние, друзья сталкиваются с испытанием дружбы и морали. В главной роли —
Окан Ялабык
11 декабря
«Сахарная фабрика»
Семеро друзей сталкиваются с загадочными происшествиями и смертью коллег на сахарном заводе
Афиша кино >>
Стиляги
мелодрама, молодежный фильм, музыкальный фильм
Россия, 2008
Невероятные приключения Шурика
комедия, музыкальный фильм
Россия, 2025
Отпуск без конца
драма
США, 1980
Агент времени: Глава Инду. Фильм
детектив, драма, научная фантастика, приключения, фэнтези
Китай, 2025
Астрал. Дом № 13
фильм ужасов
Индонезия, 2024
Дело семейное
драма, комедия, криминальный фильм, трагикомедия
США, 2025
Сахарная фабрика
фильм ужасов
Индонезия, 2025
Снеговик
комедия, приключения, фэнтези
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>
что почитать?
Лайфстайл
Ценный подарок: Юлия Снигирь, Виктория Толстоганова и Стася Милославская
Гости благотворительного вечера Action!
9 комментариев
Спутник телезрителя
«Сердце Пармы»: Кровью земля к земле прирастает
10 декабря, 14:10, viju TV1000 русское
8 комментариев
Главная тема
Разрушая стены: 5 фильмов, превращенных музыкой в манифесты
От «Квадрофении» до «Стеньки Разина»
8 комментариев
Лайфстайл
Модные итоги: Паулина Андреева, Нино Нинидзе и Павел Табаков
Гости гала-вечера Lamoda
8 комментариев
Новости кино
Алексей Гуськов сыграл отца «Инспектора Гаврилова»
Завершились съемки третьего сезона комедии с
Виктором Добронравовым
в титульном образе
3 комментария
Обзор сериалов
«Подслушано в Рыбинске»: Тимофей Трибунцев видит мертвецов
Журналист провинциальной газеты расследует убийства, в которых подозревают его самого
2 комментария
Новости кино
Александр Петров вернулся к роли «Весельчака У»
В Москве начались съемки фантастического семейного приключения, посвященного одному из самых ярких персонажей, придуманных
Киром Булычевым
4 комментария
Главная тема
Некуда бежать: мистические фильмы о людях с темным прошлым
Спасения ищут Леонардо Ди Каприо, Николь Кидман, Том Харди и другие звезды
11 комментариев
обсуждение >>