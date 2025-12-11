Кино-Театр.Ру
«Счастье на рыбьем меху». ТВ-ролик

телеролик

11 декабря 2025
Неожиданная помощь Артёма Крылова меняет жизненные планы Марины Митрофановой

«Раз уж мы рисуем». Тизер на японском языке
«Потерянный в центре внимания». Трейлер на индонезийском языке
«Городок». Трейлер на турецком языке
«Астрал. Дом № 13»
«Сахарная фабрика»

персоны
Максим БлиновАлиса ВароваПетр ЗабелинАртём КрыловМарина МитрофановаИрина Чериченко
фильмы
Счастье на рыбьем меху

«Астрал. Дом № 13»
«Астрал. Дом № 13»
Чтобы учиться в Джакарте с минимальными средствами, Картини соглашается на странные условия пансиона для женщин и вскоре сталкивается с загадочными событиями

Стиляги
мелодрама, молодежный фильм, музыкальный фильм
Россия, 2008
Невероятные приключения Шурика
комедия, музыкальный фильм
Россия, 2025
Отпуск без конца
драма
США, 1980
Агент времени: Глава Инду. Фильм
детектив, драма, научная фантастика, приключения, фэнтези
Китай, 2025
Астрал. Дом № 13
фильм ужасов
Индонезия, 2024
Дело семейное
драма, комедия, криминальный фильм, трагикомедия
США, 2025
Сахарная фабрика
фильм ужасов
Индонезия, 2025
Снеговик
комедия, приключения, фэнтези
Россия, 2025
