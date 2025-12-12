Кино-Театр.Ру
«Варвара не летает». Отрывок

12 декабря 2025
Аварийная посадка самолета кардинально меняет жизнь главных героев, втягивая их в череду тайн и детективных расследований. В ролях — Вера Баханкова, Игорь Стам и другие

Вера БаханковаЕлена ДробышеваДарья Ермакова (III)Жанна ПетраковаИгорь Стам
Варвара не летает

