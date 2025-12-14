«Сицилийский экспресс». Трейлер на итальянском языке

Интервью
Актриса из «Ёлок-12» и «Москва слезам не верит» об учёбе в Щукинском институте, первых ролях и сотрудничестве с Жорой Крыжовниковым
Пять даров великой писательницы ромкомам и нам
18 декабря, 21:55, РЕН ТВ
От скинхеда до премьер-министра
Иранский диссидент бережет одинокий голос человека
Завершились съемки фильма Анны Меликян
о девочке-вундеркинде в опере
Мистический детектив выйдет в прокат 28 января 2027 года
Среди новинок заявлены сериалы с Даниилом Воробьевым, Владимиром Вдовиченковым, Никитой Панфиловым, Романом Маякиным и Дмитрием Паламарчуком
