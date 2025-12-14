Кино-Театр.Ру
«Станция ‭«Дух Рождества». Трейлер на английском языке

трейлер

14 декабря 2025
Перед Рождеством литературный редактор уезжает подальше от городской суеты в хижину своей семьи для вдохновения. Но неожиданная встреча с владельцем ранчо меняет всю её жизнь

видео добавил посетитель Наталья1982
персоны
Александра Харрис
фильмы
Станция ‭«Дух Рождества»

