«Меня зовут Кхан»

Лайфстайл Дженнифер Лопес поделилась фотографиями с празднования 80-летия матери Артистка показала редкие фото своих 17-летних детей-близнецов и родных сестёр

Новости кино «Айда!», «Законник» и восьмой сезон «Невского»: НТВ поделился планами на Новый Год Среди новинок заявлены сериалы с Даниилом Воробьевым, Владимиром Вдовиченковым, Никитой Панфиловым, Романом Маякиным и Дмитрием Паламарчуком

Новости кино «Мастер и Маргарита» в 90-х: ТНТ анонсировал концепт следующего новогоднего фильма Зрителей ждет веселое переосмысление классики русской литературы

Спутник телезрителя «Дышите свободно»: Человек может всё В ночь с 16 на 17 декабря, 02:05, Дом Кино

Обзор сериалов Новая Москва: о чем мечтают и о чем поют в сериале Ольги Долматовской и Жоры Крыжовникова Как «Москва слезам не верит. Всё только начинается» возвращает в 2003 год

Интервью Тина Стойилкович: «У меня нет любимой роли, но есть любимые люди» Актриса из «Ёлок-12» и «Москва слезам не верит» об учёбе в Щукинском институте, первых ролях и сотрудничестве с Жорой Крыжовниковым