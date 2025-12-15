«Звоните в полицию». Трейлер на английском языке

Интервью
Актриса из «Ёлок-12» и «Москва слезам не верит» об учёбе в Щукинском институте, первых ролях и сотрудничестве с Жорой Крыжовниковым
Новости кино
Зрителей ждет веселое переосмысление классики русской литературы
Новости кино
Мистический детектив выйдет в прокат 28 января 2027 года
Лайфстайл
Съёмка для коллекционного календаря
Спутник телезрителя
В ночь с 16 на 17 декабря, 02:05, Дом Кино
Новости кино
Завершились съемки фильма Анны Меликян
о девочке-вундеркинде в опере
Лайфстайл
День рождения журнала «Москвичка»
Новости кино
Среди новинок заявлены сериалы с Даниилом Воробьевым, Владимиром Вдовиченковым, Никитой Панфиловым, Романом Маякиным и Дмитрием Паламарчуком
