«Охота: Смертельные игры»

Новости кино
Его сыграет Генри Черни, который не появлялся в сиквеле с 1996-го года.
Новости театра
Театр отмечает 7-летие и выпускает 7 спектаклей.
Ролики фильмов
Во втором сезоне рассказывается о поиске опасного преступника Эрика Рудольфа, организатора теракта на олимпийских играх в Атланте в 1996 году.
Новости кино
Cyber Group выступит соинвестором и дистрибьютором мультсериала «Союзмультфильма».
Новости кино
Певица рассказала о трудностях и победах на протяжении своей карьеры.
Ролики фильмов
Аугуст Диль
в роли австрийца Франца Егерштеттера, который отказался служить в нацистской армии.
Спутник телезрителя
2 февраля, 23:00, СТС
Новости кино
Главные награды также получили сценаристы сериалов «Чернобыль» и «Фосс/Вердон».
Ролики фильмов
Молодой человек осужден за жестокое убийство своей матери и последующие 20 лет пытается доказать свою невиновность.
Ролики фильмов
Фотограф Митя Лабуш
начинает общаться с представителями богемы и даже фарцовщиками, чтобы помочь другу детства.
Спутник телезрителя
В ночь с 1 на 2 февраля, 00:10, Первый канал
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