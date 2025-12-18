Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Последний ужин»
«Дед Мороз для мамы»

трейлер

18 декабря 2025
Помогая девочке и её старшему брату-школьнику, Владислав Резник становится для детей Дедом Морозом и совершает реальное чудо

«Санктуарий: История ведьмы». 2 сезон
«Пелелиу: Райская Герника». Тизер №3 на японском языке
«Убийство в Монако». Трейлер на английском языке
«Очень странные дела». 5 сезон. Трейлер №3 на английском языке
«Горы зовут»

видео добавил посетитель Korolev

Всеволод АравинАлёна КоломинаВарвара КупринаАндрей ПолищукВладислав РезникЕлисей Чучилин
Дед Мороз для мамы

Деконструкция «Последний ужин»

Пятый элемент
боевик, научная фантастика, приключения
Франция, Великобритания, США, 1997
Волчьи дети Амэ и Юки
драма, научная фантастика, приключения
Япония, 2012
Поймать монстра
драма, триллер, фильм ужасов
США, 2025
Ёлки-12
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2025
Ассасин: Смертельная битва
боевик, драма, приключения, фэнтези
Китай, 2025
Ночь койота
комедия, триллер, фильм ужасов
США, 2025
Вечность
фантастическая мелодрама
США, 2025
Фэкхем-холл
комедия
Великобритания, 2025
