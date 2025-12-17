«Двенадцать Рождественских игрушек». Отрывок на английском языке

Рецензии на фильмы
Новая часть франшизы Джеймса Кэмерона позволяет лучше изучить мир Пандоры, его обитателей и тех, кто им угрожает
Роды — не время для экспериментов
Премьера второго сезона сериала «Ландыши. Вторая весна»
Не получаешь удовольствия — извлеки пользу
Актёр вернулся к любимому жанру
Новости кино
Финал «Йоны на заре», хайп Резе, возвращение «Гандама» и миллион для мангак
Спутник телезрителя
19 декабря, 21:30, Россия
Обзор сериалов
Возвращение постапокалиптического роуд-муви с Кайлом МакЛахленом и Эллой Пернелл
