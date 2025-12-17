«Незнайка учится». Отрывок

что почитать?

Лайфстайл «Моих детей пришлось реанимировать»: Маргарита Симоньян об опасности домашних родов Роды — не время для экспериментов

Новости кино Не стало звезды «Зависти богов» и «Молодежки» Анатолия Лобоцкого Заслуженному и народному артисту России было 66 лет

Главная тема Нелегально быть таким классным? Виновен! Джейку Джилленхолу — 45 лет Усы, ухмылка и усталость — вот его документы

Рецензии на фильмы «Аватар: Пламя и пепел»: Природа наносит ответный удар Новая часть франшизы Джеймса Кэмерона позволяет лучше изучить мир Пандоры, его обитателей и тех, кто им угрожает

Новости кино Главные новости аниме за неделю: российские премьеры, новый «Евангелион» и «Акира» в метро Финал «Йоны на заре», хайп Резе, возвращение «Гандама» и миллион для мангак

Лайфстайл Катя ищет Лёху: Ника Здорик, Сергей Городничий и Ирина Паутова Премьера второго сезона сериала «Ландыши. Вторая весна»