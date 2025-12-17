«Гензель и Гретель». Заставка на английском языке

Главная тема
Усы, ухмылка и усталость — вот его документы
Спутник телезрителя
20 декабря, 23:45, ОТР
Новости кино
Кинопоиск показал трейлер нового сезона
Новости кино
Заслуженному и народному артисту России было 66 лет
Новости кино
Фильм «Стажер по-русски» выйдет на PREMIER 25 декабря
Рецензии на фильмы
Новая часть франшизы Джеймса Кэмерона позволяет лучше изучить мир Пандоры, его обитателей и тех, кто им угрожает
Новости кино
Финал «Йоны на заре», хайп Резе, возвращение «Гандама» и миллион для мангак
Интервью
Сценарист детектива с Павлом Чинарёвым – о готике второго сезона, придуманном северном народе и элементах популярного кино в авторских проектах
обсуждение >>