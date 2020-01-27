«Бандитский Петербург - 2 (Адвокат)»

Новости кино
Певица рассказала о трудностях и победах на протяжении своей карьеры.
Ролики фильмов
Аугуст Диль
в роли австрийца Франца Егерштеттера, который отказался служить в нацистской армии.
Спутник телезрителя
2 февраля, 23:00, СТС
Новости кино
Главные награды также получили сценаристы сериалов «Чернобыль» и «Фосс/Вердон».
Ролики фильмов
Молодой человек осужден за жестокое убийство своей матери и последующие 20 лет пытается доказать свою невиновность.
Лайфстайл
В СМИ попали записи ссоры актера с бывшей женой
Ролики фильмов
Фотограф Митя Лабуш
начинает общаться с представителями богемы и даже фарцовщиками, чтобы помочь другу детства.
Лайфстайл
30-летний актер поделился своей историей о том, как стал актером
Ролики фильмов
История о крупной афере, в результате которой у «Макдоналдса» украли миллионы долларов.
Новости кино
На просмотр предыдущих картин Сэндлера зрители потратили более 2-х миллиардов часов.
Спутник телезрителя
В ночь с 1 на 2 февраля, 00:10, Первый канал
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