«Форсаж 9»

ревью

Новости кино Объявлена дата премьеры «Войны семей» с Александром Робаком и Егором Бероевым 20-серийная семейная комедия выйдет на ТНТ 17 февраля.

Новости кино «1917» Сэма Мендеса удостоен семи наград BAFTA Картина признана фильмом года и лучшим британским фильмом, а постановщика назвали лучшим режиссёром.

Фестивальная колонка Держи меня, соломинка, держи: Завершился 49-й Роттердамский кинофестиваль 8 российских фильмов в программе, победители и главные тенденции смотра этого года

Ролики фильмов «Охота: Смертельные игры» Во втором сезоне рассказывается о поиске опасного преступника Эрика Рудольфа, организатора теракта на олимпийских играх в Атланте в 1996 году.

Спутник телезрителя «Люси»: Взрывная блондинка 2 февраля, 23:00, СТС