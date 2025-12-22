«Жека Рассел»

что почитать?

Рецензии на фильмы «Аватар: Пламя и пепел»: Природа наносит ответный удар Новая часть франшизы Джеймса Кэмерона позволяет лучше изучить мир Пандоры, его обитателей и тех, кто им угрожает

Интервью Руслан Галеев: «Одним из ключевых конфликтов «Зверобоя» является нежелание признавать реальность и смотреть правде в глаза» Сценарист детектива с Павлом Чинарёвым – о готике второго сезона, придуманном северном народе и элементах популярного кино в авторских проектах

Новости кино Сергей Шакуров устроится курьером в компанию Равшаны Курковой Фильм «Стажер по-русски» выйдет на PREMIER 25 декабря

Новости кино Главные новости аниме за неделю: российские премьеры, новый «Евангелион» и «Акира» в метро Финал «Йоны на заре», хайп Резе, возвращение «Гандама» и миллион для мангак