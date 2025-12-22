Кино-Театр.Ру
«Жека Рассел»

22 декабря 2025
Ведьма-начальница превращает бухгалтера Эльдара Калимулина в терьера, и он становится питомцем любимой девушки (Виктория Агалакова)

«Воскрешение»

персоны
Виктория АгалаковаВиталий ДудникЭльдар КалимулинМарина КлещёваЕкатерина КлимоваАлексей МаклаковСергей НовосадНикита ПлахотнюкЕвгений РощинЕлизавета Смирнова (II)
фильмы
Жека Рассел

«Астрал. Амулет зла»
Найдя материнский амулет, Эмили сталкивается с древним злым духом, убивающим близких, и пытается спасти семью от проклятия
Не слышу зла
криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2021
Мечты сбываются
комедия
Россия, 2025
Пуля навылет
боевик, криминальный фильм
Таиланд, 2025
Три богатыря и свет клином
комедия, приключения, сказка
Россия, 2025
Пятый элемент
боевик, научная фантастика, приключения
Франция, Великобритания, США, 1997
Ёлки-12
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2025
Волчьи дети Амэ и Юки
драма, научная фантастика, приключения
Япония, 2012
Поймать монстра
драма, триллер, фильм ужасов
США, 2025
Руслан Галеев: «Одним из ключевых конфликтов «Зверобоя» является нежелание признавать реальность и смотреть правде в глаза»
Интервью
Руслан Галеев: «Одним из ключевых конфликтов «Зверобоя» является нежелание признавать реальность и смотреть правде в глаза»
Сценарист детектива с Павлом Чинарёвым – о готике второго сезона, придуманном северном народе и элементах популярного кино в авторских проектах
1 комментарий
