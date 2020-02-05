Ролики фильмов
Эди Фалко
— первая женщина-начальница Полицейского департамента Лос-Анджелеса.
Новости театра
Лайфстайл
Заболевание вернулось через два года после ремиссии
Ролики фильмов
Рассказ о том, как виртуозному летчику трудно быть человеком среди свиней.
Ролики фильмов
Известная писательница оказывается в ловушке ужасающей реальности и должна раскрыть безумную тайну, пока не стало слишком поздно.
Новости кино
Режиссёр также адаптирует для кино игровой хоррор Project Zero.
Новости кино
На «России-1» 10 февраля начнётся показ новой многосерийной мелодрамы.
Рецензии на фильмы
Не то хоррор, не то драма Оза Перкинса
Новости кино
Мастер отдаст дань своему ремеслу постановкой биографического сериала.
Ролики фильмов
Спутник телезрителя
4 февраля, 21:00, Супер
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