«Страшные сказки: Город ангелов»

ревью

Совпадет ли выбор Кино-Театр.Ру с мнением американских киноакадемиков?

Кто получит «Оскар»: Ожидания и прогнозы

Секс-символа 1940-х не стало 29 июня 1995 года.

Исполнилось 100 лет со дня рождения Ланы Тёрнер

Новости кино

В Москве открылась выставка в честь юбилея Николая Караченцова

Экспозиция «Без дублёра» будет работать для посетителей до 22 марта в Театральном музее имени Бахрушина.