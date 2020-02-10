«Чернобыль. Бездна»

Новости кино
Ролики фильмов
Новости кино
Ранее такое удалось только «Аватару» Джеймса Кэмерона.
Лайфстайл
Актер завел свой аккаунт в Инстаграме последним из «Друзей
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Лайфстайл
Актер также жертвует деньги на защитную одежду и медицинские маски для жителей Китая
Спутник телезрителя
В ночь c 10 на 11 февраля, 01:05, СТС
Новости кино
В нем будут публиковаться самые актуальные новости из мира кино и театра.
Интервью
Исполнитель роли полковника Пикара в «Офицере и шпионе» – о своем персонаже, работе с Романом Полански и четкой границе между актерской работой и жизнью
Ролики фильмов
Психиатр Филипп Катрин
сталкивается со сложным пациентом, считающим себя элитным секретным агентом.
Ролики фильмов
Влад Иванов
учит местный язык свиста, специально разработанный бандитами для общения на расстоянии.
Ролики фильмов
Спутник телезрителя
9 февраля, 21:00, Пятница
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