«Крушение утопии»

Лайфстайл
Самые яркие моменты и образы церемонии
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Как музыка может помочь узнать правду, которую скрывает тоталиталитарный режим.
Новости кино
Сериал про девушку-следователя выйдет на НТВ.
Новости театра
Актеры театра и кино примут участие в концерте ко Дню всех влюбленных.
Ролики фильмов
Лучшие короткие метры Оскара 2020.
Лайфстайл
Актриса рассказала о своём карьерном пути, семье и детях
Лайфстайл
Девушка уже начала собирать команду и средства для съемок фильма
Обзор сериалов
Радикальные методы психотерапии от Максима Матвеева
Ролики фильмов
Спутник телезрителя
В ночь c 10 на 11 февраля, 01:05, СТС
Интервью
Исполнитель роли полковника Пикара в «Офицере и шпионе» – о своем персонаже, работе с Романом Полански и четкой границе между актерской работой и жизнью
Ролики фильмов
Психиатр Филипп Катрин
сталкивается со сложным пациентом, считающим себя элитным секретным агентом.
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