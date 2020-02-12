«MacCoffee BOLLYWOOD FILM FESTIVAL»

ревью

Марго Робби снимется в новом фильме Дэвида О. Рассела

«Афера по-американски»: Много шума из париков

Интервью

«У нас острый дефицит профессионального образования»: все, что нужно знать о работе кастинг-директора

Известный кастинг-директор и педагог МШК Елизавета Шмакова рассуждает о радостях и печалях своей профессии