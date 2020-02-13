«Номер 1». Трейлер №2

Ролики фильмов
Следователь Рина Гришина
мечтает поймать известного преступника.
Новости кино
Продолжение многосерийной комедии выйдет 1 марта на телеканале «Супер».
Лайфстайл
Также актер рассказал о провале на кастинге «Однажды...В Голливуде»
Новости кино
Премьера первой серии четвертого сезона состоится 15 февраля.
Новости кино
Актер
вернется к роли изобретателя Уэйна Залински.
Ролики фильмов
В консервативном патриархальном обществе расходятся пути двух любящих сестер.
Новости театра
Начались репетиции постановки по пьесе Джона Осборна
«Оглянись во гневе».
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Ролики фильмов
Успешный директор Франк Дюбоск
вынужден заниматься домашними делами и следить за тремя детьми.
Спутник телезрителя
В ночь с 13 на 14 февраля, 00:30, РЕН ТВ
Ролики фильмов
Хью Грант
становится свидетелем преступления.
Интервью
Известный кастинг-директор и педагог МШК Елизавета Шмакова рассуждает о радостях и печалях своей профессии
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