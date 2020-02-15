«Чужая жизнь»

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Новости кино Стартовал отборочный тур XXVIII Фестиваля российского кино «Окно в Европу» Для участия приглашаются работы всех основных направлений кинематографа: игрового, неигрового и анимационного кино.

Новости кино Прилучный воплотит Девятаева в первом вертикальном фильме Бекмамбетова Съёмки биографической ленты о подвиге советского лётчика начнутся на следующей неделе.

Рецензии на фильмы «Лед-2»: Мрачная история Продолжение музыкальной сказки, в интерпретации режиссера «Горько!» и «Звоните ДиКаприо!» уже вовсе на сказку не похожее

Лайфстайл Российские актеры советуют, какой фильм посмотреть на первом свидании Инструкция для начинающих влюбленных

Рецензии на фильмы «Скандал»: Я не феминистка, я – юрист Шарлиз Терон в образе Мегин Келли – самой известной жертвы сексуальных домогательств со стороны главы Fox News Роджера Айлза