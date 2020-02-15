«Чужая жизнь»

Ролики фильмов
Новости кино
Актёр присоединился к команде биографической картины База Лурмана
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Новости кино
Для участия приглашаются работы всех основных направлений кинематографа: игрового, неигрового и анимационного кино.
Ролики фильмов
Новости кино
Съёмки биографической ленты о подвиге советского лётчика начнутся на следующей неделе.
Новости театра
22 и 23 февраля в «Школе современной пьесы
» состоится премьера спектакля «Фаина. Эшелон», основанного на документальной повести Фаины Райхельгауз.
Рецензии на фильмы
Продолжение музыкальной сказки, в интерпретации режиссера «Горько!» и «Звоните ДиКаприо!» уже вовсе на сказку не похожее
Ролики фильмов
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Ролики фильмов
Британский модный магнат Стив Куган
празднует свое 60-летие.
Рецензии на фильмы
Шарлиз Терон в образе Мегин Келли – самой известной жертвы сексуальных домогательств со стороны главы Fox News Роджера Айлза
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