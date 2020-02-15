«Sheena667»

Ролики фильмов
Интервью
Актриса и режиссер о сериале «Филатов», харизме врачей и своем полнометражном дебюте в качестве постановщицы
Ролики фильмов
Детективу Крису Року
поручают расследование серии жестоких убийств.
Спутник телезрителя
15 февраля, 19:45, Супер
Спутник телезрителя
15 февраля, 17:30, Супер
Новости кино
Ленту поставит Колин Минихан, получивший известность после выхода малобюджетного хоррора «Что тебе нужно для жизни».
Ролики фильмов
Новости кино
Актёр присоединился к команде биографической картины База Лурмана
.
Новости кино
Для участия приглашаются работы всех основных направлений кинематографа: игрового, неигрового и анимационного кино.
Ролики фильмов
Новости кино
Съёмки биографической ленты о подвиге советского лётчика начнутся на следующей неделе.
Новости театра
22 и 23 февраля в «Школе современной пьесы
» состоится премьера спектакля «Фаина. Эшелон», основанного на документальной повести Фаины Райхельгауз.
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