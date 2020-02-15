«Sheena667»

ревью

Интервью Яна Гладких: «С легкостью доверилась бы такому врачу, как Филатов» Актриса и режиссер о сериале «Филатов», харизме врачей и своем полнометражном дебюте в качестве постановщицы

Новости кино Найден режиссёр для ремейка «Городских легенд» Ленту поставит Колин Минихан, получивший известность после выхода малобюджетного хоррора «Что тебе нужно для жизни».

Новости кино Стартовал отборочный тур XXVIII Фестиваля российского кино «Окно в Европу» Для участия приглашаются работы всех основных направлений кинематографа: игрового, неигрового и анимационного кино.